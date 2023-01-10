Başkan Yılmazcan, Hemşerilerinin Sevincine Ortak Oldu

Hemşerileri adına süreci başından itibaren takip eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kura çekim töreninde de hemşerilerinin heyecanına ortak olarak ilk kurayı kendi çekti.

İLK KURAYI BAŞKAN YILMAZCAN ÇEKTİ

2002-2007 yılları arasında 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan tarafından o dönemde konut alanı olarak rezerve edildiği için işlemlerin hızlı yürüdüğü Pazarcık’ta 210 talihlinin isimleri belli oldu.Kahramanmaraş Merkez Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki kura çekimlerine katılarak ilk kurayı da kendisi çeken Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hemşerilerinin mutluluğuna ortak oldu.

KONUTLAR HAZİRAN-TEMMUZ’DA HAZIR İNŞALLAH

Ekim 2022’de temelleri atılarak Haziran-Temmuz 2023 tarihine yetiştirilmesi beklenen 210 konutla yetinmeyeceklerini hemşerileri için daha çok konut yapılması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden 'İlk Evim İlk İşyerim’ projesinin kura çekimlerini tamamladık.

MEHMET YILMAZCAN VEKİLİMİZE TEŞEKKÜR

Şuan Pazarcık ilçemizde inşaatı devam eden konutların alanı 2002-2007 yılları arasında 22. Dönem Milletvekilimiz Mehmet Yılmazcan Orman Kadastrosu girdirerek konut olanı olarak 100 bin metrekare alan rezervi etmişti. Bu alanda TOKİ tarafından 141 adet konut hayata geçirilerek hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştu. Bu oluşumun zeminini oluşturan Sayın Milletvekilimiz Mehmet Yılmazcan’ a da hemşerilerim adına ayrıca teşekkür ediyorum.

201 KONUTU BU YIL HEMŞERİLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ

Şimdi ise Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla el birliği içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz. Pazarcık ilçemizde TOKİ’ye ait bir arsa olduğunu yetkililere bildirmiştik. İlk Evim İlk İşyerim projesi çerçevesinde yapılan konutların temelini geçtiğimiz yıl içerisinde atmıştık. 201 konutumuzu inşallah bu yıl içerisinde Haziran-Temmuz gibi teslim etmeyi hedefliyoruz.

DAHA BU BAŞLANGIÇ YENİ PROJELERDE BULUŞALIM

Tabiki bunun yeterli olmadığını biliyoruz, çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. TOKİ’nin ilçemizde yeni konut yapması için hemen çalışmalara başladık. 201 konut için kuraları tamamlayarak hak sahiplerini belirledik. Hemşerilerimize yakışır birer konut olması için elimizden geleni yapıyoruz, sıcak evlerinde yaşam refahları yüksek bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum.” Dedi.

Başkan Yılmazcan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının mutluluğunu yaşadığını da belirterek; “Cumhurbaşkanımız ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ekonomik dalgalanmada sabit ve asgari gelirliye olağan üstü zam vererek büyük bir katkı sağladı. Memura, Emekliye ve sosyal yardıma verdiği destek vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Yaptığı projeyle evi olmayana ev verdi, Cumhurbaşkanımıza ve ekibine minnet duyuyoruz” dedi.