Batıpark futbol sahası yenileniyor!

Uzun süredir gerek Kahramanmaraş’ta yer alan amatör kulüplere gerekse de çeşitli yaş gruplarından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen şampiyonalara ev sahipliği yapan Batıpark Futbol Sahası tadilatlarla yenileniyor. Tüm zeminin değiştirileceği sahada yenileşme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. İşe başlanılan ve iş makinalarının sahaya girmesi ile bu işe emek verenlerin ise yüzleri güldü.

BATIPARK REVİZYONA GİRDİ

Kahramanmaraş’ta 1957 yılından bu yana, amatör futboluna uzun yıllar toprak saha olarak hizmet veren Batıpark futbol sahası 2008 yılında Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı’nın göreve başlaması ile sentetik yüzeyli çim saha haline getirilmişti. Geçen 7 yıllık sürede antrenman ve maç yoğunluğu nedeniyle meydana gelen deformasyon mevcut zeminin değiştirilmesi ihtiyacını doğurmuştu. Bu doğrultuda, Batıpark futbol sahasında eskiyen sentetik çim yüzeyinin değiştirilmiş ve yapılan çalışmalarda sona gelinerek, saha yeniden amatör takımların hizmetine açılmıştı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Asrın Felaketi nedeni ilke zarar gören Batıpark Futbol sahası yeniden bakıma alındı.

İLK İŞ ZEMİN

Daha önceki yıllarda yerlere serilen suni çimin Deprem dolayısı ile zarar görmesi ve kullanılmaz hale gelmesi ile birlikte ilk olarak suni çim işine el atıldı. Suni çimin yerlerinin daha düzenli olması için zemin çalışmasına başlandı. Yıllardır amatörün müsabaka oynayacak yer sıkıntısına çare olmaya çalışan Batıpark futbol sahası ilerleyen günlerde daha da verimli bir hale gelecek.

ARDINDAN TRİBÜNLERE EL ATILACAK

Kahramanmaraş Batıpark Futbol Sahasında daha önce yapılan çalışmalarla kötü durumda olan Tribünlerde iyileştirilecek. Yeni yapılacak geniş kapsamlı tadilatla sahanın geneli ve zamanla aşınan, eskiyen zeminin tamamı değiştirilecek.

TAKIMLAR BATIPARK’I İSTİYOR

Geçmiş dönemde toprak zemin olan Batıpark sentetik çim saha olduktan sonra birçok takımın ilk tercihi haline geldi. Öncelikle Kahramanmaraş’ta yer alan amatör takımların antrenman ve müsabakalarında ilk tercihi olan Batıpark Kahramanmaraş dışındaki takımlarında kısa zamanda gözdesi haline geldi ve onların da Kahramanmaraş’a geldiklerinde ilk tercihi Batıpark oldu. Kahramanmaraş’a Türkiye Şampiyonası grup maçları için gelen takımlara istedikleri sahada oynama imkanı sağlayan TFF İl Temsilciği bu takımları daha çok Batıpark Futbol Sahasında oynatıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Kazancı, takımların daha çok Batıpark’ta oynamak istediklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu kulüplerimiz hangi sahada oynayacakları konusunda bize istekte bulunuyorlar. Bizde onların istekleri doğrultusunda saha ayarlamaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen takımlar genellikle Batıpark’ta oynamak istiyorlar. Bizde ona göre bu sahayı misafir takımlarımız için tahsis ediyoruz” dedi.