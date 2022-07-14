Bayramda Ilıcaya yoğun ilgi

Bin yıldır bölgenin şifa merkezi olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı olan kaplıcalarıyla ünlü Ilıca, bayramda yoğun ilgi gördü. Bayram öncesi Rezervasyonlarda yüzde 80'leri bulan tesislerde doluluk oranının bayramda yüzde 100'lere ulaştığı söyleniyor.

Günübirlik yoğunluk daha fazla olacak

Beldede otel ve termal tesis işleten Ali Cesur Kaçmaz, bölgenin sadece Kahramanmaraş’tan değil Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Osmaniye, Mersin, Kilis, Adıyaman ve Hatay gibi illere yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yaptıklarını ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlandığını söyleyen Kaçmaz, "Bayram öncesi hazırlıklarımız sonuç verdi ve bayramda tam kapasite hizmet verdik. Geçtiğimiz yıllarda pandemi vardı. Pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olduğumuz için açıktık, devam ettik. Sokağa çıkma yasağından dolayı gelemeyen misafirlerimiz vardı. Şu anda rahatlıkla gelebiliyorlar, pandemi sonuçlandığı için. Özellikle günübirlik yoğunluk daha fazla" diye konuştu.

Geçen yıl değişken olarak beldenin turist sayısının günlük 20-30 bin civarında olduğunu dile getiren Kaçmaz, bu yıl bu sayının iki katına çıktığını ifade etti. Kaçmaz, 2022'de 20 bin civarında konaklamalı turistin yanı sıra günü birlik ziyaretçilerinde sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Kaçmaz tesisin kaplıca sularının Türkiye’nin en faydalı şifalı sular grubunda bulunan akrotermal sular grubunda olduğunu belirtti, bunun yanında doğasının ve yemeklerinin de turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Tatilciler için özel etkinlikler

Bölgedeki otel ve termal tesisleri işleten Ali Cesur Kaçmaz rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını anlattı. Misafirler için Kurban Bayramı'na özel programlar hazırladıklarını söyleyen Kaçmaz, "Bayramın 1-2-3'üncü gününde etkinliklerimiz gerçekleşti. Çocuklar için de boş durmadık Oyun alanlarımız ve çevredeki eğlence merkezleri ve otellerle Ilıca bayramda tam not aldı. Termal suyun da faydasıyla misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmak çabamız olacak" dedi.