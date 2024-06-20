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Bayramda ücretsiz toplu taşıma araçlarına 210 bin biniş gerçekleştirildi

Kurban Bayramı boyunca şehir genelinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Halk Otobüslerine toplam 210 bin biniş gerçekleştirildi.

Bayramda ücretsiz toplu taşıma araçlarına 210 bin biniş gerçekleştirildi

Bayramda ücretsiz toplu taşıma araçlarına 210 bin biniş gerçekleştirildi

Kurban Bayramı boyunca şehir genelinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Halk Otobüslerine toplam 210 bin biniş gerçekleştirildi.

20 Haziran 2024 Perşembe 15:18

Vatandaşlar, sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmeti için Büyükşehir’e teşekkür etti.

Şehir içi toplu taşıma standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı boyunca sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmeti vatandaşların beğenisini kazandı. 4 gün boyunca şehir merkezi ve ilçelerde ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Halk Otobüslerine toplam 210 bin biniş gerçekleştirildi. Yine Canlı Hayvan Borsası’na sağlanan ücretsiz ring seferlerinde de binlerce vatandaşa hizmet verildi. Vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetinden çok memnun kaldığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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