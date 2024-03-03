BBP Dulkadiroğlu SKM açılışı mitinge dönüştü!

Dulkadiroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir’in katılımı gerçekleşti. Adeta mitinge dönüşen açılış programında Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz;"Bu seçim, bizim yani ezilenlerin, garip gurebanın seçimi olacaktır." dedi.

Açılış programına, BBP Genel Başkan Yardımcımız Bülent İspir’in yanı sıra İl Başkanı Bilal Odunkıran, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gelir, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Gökhan Ünlü,Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı,Gaziantep İl Teşkilat Mensupları,Deva Partisi İl Başkan Vekili Mehmet Bayır, Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme,Gelecek Partisi İl Başkan Vekili Salman Dilbaz,Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Yaman, Mahalle Muhtarları da katıldı.

VİRANEYE DÖNEN İLÇEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını yapan BBP Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz; "Biz bu yola, bugün çıkmadık!On yıllardır, bu şehirde adaletsiz yönetim olduğunu söyledik.Babalarımız bizi yönetenlerin babalarının, bizler onların evlatlarının peşinden koştuk,koşturulduk.İlk çıkışımızda; 2008 yılında bir grup yiğit arkadaşlarımızın öncülüğünde Temsilde Adalet Platformu kurarak, şehri yönetenlerin yüzlerine karşı manifestomuzu yayınladık. 2019'da Hemşirelerimizin desteğiyle Büyük Birlik Partimizden aday olarak, ittifaksız olarak 2. Parti olduk.O dönem meydanlarda “DULKADİROĞLU’NU BU İLÇEDE YAŞAYANLAR YÖNETECEK” dedik. Bugüne geldiğimizde; Türkiye'nin en büyük metropol köyü olanı ilçemiz, yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra viraneye dönmüştür. Dulkadiroğlu’nda yaşayan, bu ilçeyle dertlenenler olarak, viraneye dönen ilçemizi ayağa kaldıracak bir aday ve ekip bekledik."

"SORUMLULARI BİLİYORUZ"

İlçenin son on yılda gelişmediğini ifade eden Eryılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Baktığımızda 10 yıldır bu ilçeye hiçbir değer katmadığı yetmezmiş gibi harabeye dönmesinin sorumlusu olan Mevcut başkan Necati Okay ile, onlarla aynı cenahta siyaset yapanların, aynı suçu işleyip, aynı günaha ortak olanların, mevcut partilerinin zayıfladığını görenlerin doluştuğu, yeni bir partinin adayı hizmete talipler."

BU SEÇİM BEKİR ERYILMAZ SEÇİMİ DEĞİL, GARİP GUREBANIN SEÇİMİ

Dulkadiroğlu'nda her dönem sözlerin verildiğini ve buna rağmen istenilen düzeye gelinememesinde geçmiş dönem siyasetinin büyük etkisi olduğunu savunan Eryılmaz; "Geldiğimiz noktada; İlçede yaşayan kanaat önderlerinin desteğiyle yeniden aday oldukve şimdi sizlerin karşısındayız.Değerli Hemşerilerim;Yıkılmış, viraneye dönmüş ilçemizi ayağa kaldırmak için 'Özü, Sözü Dulkadiroğlu olan bir ekip kurduk ve karşınızdayız' Bu seçimin çok önemli olduğunu biliyoruz.Bu seçim Bekir Eryılmaz seçimi değildir.Bu seçim, yıllardır bizleri ikinci sınıf vatandaş yerine koyup, lütfettikleri kadar siyasette ticarette sosyal yaşamlarında yaşama hakkını bize layık görenlerin, bizden olduğunu söyleyip bizi yöneten baronların nefislerine uyarak, onların peşinden koşanların seçimi olacaktır.Bu seçim, bizim yani ezilenlerin, garip gurebanın seçimi olacaktır.Biz bu seçimde yıllardır rant düzenine, sömürü düzenine, ayrımcılık yapanlara ve yandaşlarına 31 Mart’ta ders vereceğiz.Dulkadiroğlu'nun direksiyonuna biz geçersek, virane bırakılan, kaderine terk edilenilçemizin makus talihini hep birlikte kıracağız.İlçemizin, şehrimizin kaderi değişecek.Adalet ve siyasi temsil noktasında halkın yönetimi gerçekleşecek.Kıymetli Hemşerilerim;Son sözüm,bu seçimin önemini anladınız.Bugünden itibaren seferberlik ilan ediyoruz.Garip gurebanın, ayrımcılığa uğrayanın iktidarı için herkes sahada olacak.Bizler; başkaları gibi iradelerini ve idarelerini başkalarına teslim ederek siyaset yapmadık, yapmayacağız. Kendilerine güvenmeyen, özgüveni olmayanlar, Onikişubat standartlarında yaşayıp,Dulkadiroğlu’nun sorun ve sıkıntılarını bilmeyip, hizmete talip olanlar bu ilçeyi yönetemez. Bizim sizden ricamız; oylarınızı sağa sola, şu partiye bu partiye, onun oğlu, bunun tanıdığı diye oy isteyenlere, şu encümene bu encümene değil, içinizden çıkan Büyük Birlik ekibine vermenizdir.Sizlere güvenip meydana çıkan bu yürekli ekibi yarı yolda bırakmayacağınıza inanıyor ve güveniyoruz. Sözlerimi burada bitirirken, açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Çabasıyla, emeğiyle ve alın teriyle sahada çalışan tüm dava arkadaşlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir de konuşmasına deprem şehitlerini anarak başladı ve “Bir yıl önce Asrın felaketi diye adlandırdığımız 2 büyük depremle büyük acılara gark olduk. Bu acıyı hep birlikte yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, canlarımız gitti, halen tedavisi devam eden yararlılarımız var,Rabbimden böyle bir acı daha göstermemesini diliyorum. Depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen şehirlerimizde bir gayret bir çaba var ama maalesef istenilen noktaya henüz gelinmedi” dedi.

SKM AÇILIŞI DİYE GELDİM ADETA BİR MİTİNG İLE KARŞILAŞTIM

İspir, konuşmasının dedi; “Ben bir SKM açılışı diye geldim ama, adeta miting oldu. Adayımız, Bekir abi, diyorum ben kendisine, geçen dönem de güzel bir oy almıştı, o bir hazırlıktı, kalabalıktan anlıyorum ki 31 Mart’ta seçimin sonucunu gösteriyor.

Adayımız bir seferberlik ilan etti, Sefer bizden, takdir, zafer Allah’tan, biz üzerimize düşeni yapacağız. Zafer de kendiliğinden gelecektir. Burada gördüğüm kalabalık ve heyecan bunu gösteriyor.

Dulkadiroğlu Belediyesinin yönetimi inşallah Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının eline geçtiğinde inşallah Bekir Eryılmaz başkanlığında bütün sorunları bilen çözümünü de bilen bir başkan gelmiş olacak. Bekir abimizin sonuna kadar arkasındayız, kendisinin projeleriniz de bizler bizzat takip edip, arkasında olacağız.

Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bu topraklarda şehit olmuştu, son mitinginde “Sel gider kum kalır, bu seçimlerde gelir geçer. Sizler akraba olarak, hısım olarak komşu olarak yine yüz yüze bakacaksınız. O yüzden sakın ha birbirinizi incitecek sözler sarfetmeyin. Yoksa söyleyecek olsak bazı insanları sokağa bile çıkamayız” demişti.

Bekir Eryılmaz abimize ve kadrosuna çok güveniyorum. Bundan sonrası sizlerin çalışmalarına bağlı. Zafer geliyor yaklaşmış inşallah. Adayımızı size sisi de Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile program son buldu.