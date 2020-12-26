Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Saadet Partisi’ne Ziyaret

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, BBP İl Başkanı Bilal Odunkıran, Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Akif Gelir, BBP Onikişubat İlçe Başkanı Fatih Mehmet Tiyek ve partililerle beraber Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti.

Geçmiş dönem ve güncel siyasetin konuşulduğu ziyarette Siyasi Partiler Kanunu, partiler arası ittifak, yeni kurulan partiler ve Covid 19 salgını gibi konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Pınarbaşı, BBP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek BBP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’na başarılar diledi. Yardımcıoğlu’nun kendini yetiştirmiş ve siyaseten memlekete daha çok faydasının dokunacağını belirterek Kahramanmaraş’ın siyasette temsil düzeyinin yükseldiğini söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ise Saadet Partisi’nin siyasette ilkeli bir yol izlediğini kaydederek Türkiye’nin ilkeli, ılımlı ve şeffaf bir siyasete ihtiyacı olduğunu aktardı. Yardımcıoğlu, “Türkiye’de siyaset ne zaman ki ayrıştırıcı değil de birleştirici bir algıya dönüşür. Bu ülke o zaman lider ülke olur. Gâvur diye tabir ettiğimiz milletler Ay’a adam gönderirken biz birbirimizi yersek bir adım dahi yol alamayız. Lider ülke olmak istiyorsak Allah’ın verdiği aklı kullanacağız, üreteceğiz” dedi.