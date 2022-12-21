BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Nedat Türk, “Cumhur ittifakına bağlı kalarak var gücümüzle çalışacağız”

Geçmişe dayalı bir zeminlerinin olduğunu dile getiren Büyük Birlik Partisi il başkanı Av. Nedat Türk, “merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu yolunda ve dilinde devam ediyoruz. Merhum liderimizden aldığımız duruş ile önümüzdeki seçimlerde bizde varlığımızı göstereceğiz. Genel başkanımız Mustafa Desticiliderliğinde Türkiye’de gezmediğimiz hane kalmayacak.”

Türk, konuşmasının devamında, Büyük Birlik Partisi her geçen gün teşkilatlarını güçlendirmekte ve azmini daima diri tutmaktadır. Devletten bir kuruş dahi seçim yardımı almamasına rağmen evlatlarının süt parasından keserek, 30 yıldır siyasi arena da varlığını sürdürmekte ve bu yarışta bilmem kaç milyar liralık devletten seçim yardımı alan partilerden mücadelede geri kalmamaktadır. Şehit liderimizin " iman varsa imkan da vardır" bilincini kendine şiar etmiş olan teşkilat mensuplarımızca mücadelemiz hız kesmeden devam etmektedir. İl il, ilçe ilçe kadrolarını güçlendirmekte ve önümüzdeki seçimlere daha güçlü daha kararlı girme yolunda mücadele etmektedir.

Bu minvalde genel başkanımız sayın Mustafa Destici Bey’in takdirleriyle Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş il başkanlığı makamı 13 yıl sonra tekrar nacizane şahsım layık görülmüş ve il başkanlığı yetki belgesi tarafıma bizzat sayın genel başkanımız tarafından verilmiştir. Omuzlarımızdaki bu kutsal yükün ne denli zor ne denli kıymetli olduğunun farkındayız. Şehit liderimize ve onun davasına olan bağlılığımız neticesinde bayrağı düştüğü yerden kaldırmak için canla başla çalışacağımıza siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile milletimize ilan ediyoruz.

Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığımızda ve 2023 yılında yapılacak seçimlerde kendi adımız ve amblemimiz ile seçimlere gireceğiz. Bu nedenle ittifak içerisinde olduğumuz için herhangi bir baraj problemimiz yoktur. Milletvekili çıkarabilecek kadar oy aldığımız zaman baraj sorunu olmadan mecliste vekil ile temsil edileceğiz. Baraj sorunumuz olmadığını tüm dava arkadaşlarımız ile birlikte milletimize anlatarak Kahramanmaraş’tan vekil çıkarmak istiyoruz.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde, Büyük Birlik Partimiz 38.836 oy almıştır. Bu oy bile sadece Onkişubat, Dulkadiroğlu ve Göksun ilçelerinden çıkardığımız adaylar ile alınmış oydur. Dolayısıyla 11 ilçeden sadece 3 ilçesinden çıkardığımız adaylar ile bu oyu almış bulunuyoruz. Bu nedenle iyi bir çalışma, liyakatli adaylar ile rahatlıkla bir vekil çıkarabilecek durumdayız. Büyük Birlik partisi kadroları Kahramanmaraş'ımızın yapısını bilen, sorunlarını ve çözümlerini bilen ve çözüm noktasında bilgi ve birikimi olan liyakat sahibi insanlardan meydana gelmiştir.

Bu nedenle, Kahramanmaraş’ta elini sıkmadığımız vatandaşımız, kapısını çalmadığımız hiçbir hane kalmayacak. Bakın 2019 mahalli idareler seçiminde halkımız BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZE bir teveccühte bulunmuş ve il genel meclisi oylarında millet vekili olan partileri geride bırakarak il de 3. Siyasi parti yapmıştır. Evet halkımız bizi seviyor. Bizi daima gönlünde tutuyor. Bizler de bu sevgiye layık olabilmek adına elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.

Evet. İşte büyük Büyük Birlik Partisi, işte il başkanı işte il teşkilatı. Genel başkanımız sayın Mustafa Destici Bey’in önderliğinde cumhur ittifakına bağlı kalarak “gidemediğin yer senin değildir” düşüncesi ışığında şehrimizin en uç noktasına kadar giderek var gücümüzle çalışacağız. Allah’ın izniyle şehit liderimizin şehadetiyle düşen bayrağı Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarıyla kaldıracağız. Her gün sahadayız. Olamaya da devam edeceğiz. Biz varsak siyaset var. Biz demek Türkiye demek, biz demek Kahramanmaraş demek, biz demek Büyük Birlik Demektir.

Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı yönetim listesi;

İl Başkanı : Av.Nedat TÜRK

İl Sekreter :Av.Süleyman Ertuğrul TAŞ

Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Vekili :Hasan ARSLANHAN

Seçim ve Siyasi işlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Hüsne kARAKOYUN

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :İbrahim POLAT

İletişim ve Medya İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Av.H.Tuğrul TÜRK

Eğitim ve Arge İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Fatih KARA

Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Av.Oğuzhan KOCA

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Ahmet USTAMAZMAN

Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :İbrahim KARA

Sosyal Politikalardan ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yar. :Ali ÇOLAK

Kadın, Aile, Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Songül ZÜLKADİROĞLU

Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı :Nevzat ULUTÜRK

Propaganda ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye :Murat KIZILTAŞ

Şehir ve Çevre İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye :Durdu ARABACI

Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üye :R.Derya KARAKÖSE