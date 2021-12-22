Belgesel filmi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedi Güzel Adam Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Mehmet Pala, Savaş Sezer, Fatih Ayhan ve Bahaiddin Bilginer katıldı.

Filmin Yönetmeni Coşkun Çokyiğit, kendi memleketinde film çekeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Sinema Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen belgesel filmi, hem şehrimiz hem ülkemiz hem edebiyat dünyamıza ait bir kültür mirasının sinema yoluyla yeni nesillere aktarılmasını sağlama çabasında mütevazi bir projedir." diye konuştu.

Belgeselde bir yandan Maraşlı Şeyhoğlu'nun gerçek hikayesini anlatmaya diğer taraftan da sinema sanatı aracılığıyla yeni bir kurgusal gerçeklik inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Çokyiğit, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan da, Kahramanmaraş'ın kültür ve edebiyat şehri olduğunu, bu nedenle geçmişte yaşanan olaylarla ilgili yapılan çalışmaları desteklemek gerektiğini söyledi.