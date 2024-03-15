Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...

Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi

Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Çetin, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Necati Kahveci,Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay ve sendika üyelerinin katılımıyla NFK Kültür Merkezi’nde Emek Buluşması gerçekleştirildi.

Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi

Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi

Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Çetin, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Necati Kahveci,Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay ve sendika üyelerinin katılımıyla NFK Kültür Merkezi’nde Emek Buluşması gerçekleştirildi.

15 Mart 2024 Cuma 17:06

Programda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bem-Bir-Sen İl Başkanı Necati Kahveci: “Öncelikle Bem-Bir-Sen ailesi olarak organize ettiğimiz Emek Buluşmamıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bem-Bir-Sen ailemize bağlı Büyükşehir, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerimizde memurlarımızın daha kaliteli bir ortamda çalışmaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün de belediyelerimizi yönetmeye talip olan kıymetli siyasetçilerimizle birlikte bu noktada istişarelerde bulunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davetimize icabet eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Fırat Görgel,Onikişubat Belediye Başkan Adayımız Sayın Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız Sayın Necati Okay’a şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Memurlarımızın Sorunlarını Biliyoruz

Emek Buluşması’nda Bem-Bir-Sen üyelerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel: “Siz değerli memur kardeşlerimizin sorunları ve yaşadığı zorlukları biliyorum. İnşallah göreve geldiğimizde bu sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş çiriş böreği tescillendi!
Kahramanmaraş çiriş böreği tescillendi!
Dr. Selahaddin Can: “Ayrımcılığa son vereceğiz”
Dr. Selahaddin Can: “Ayrımcılığa son vereceğiz”
Ceyhan “Ahlaklı belediyecilik bayrağını Kahramanmaraş’a dikeceğiz”
Ceyhan “Ahlaklı belediyecilik bayrağını Kahramanmaraş’a dikeceğiz”
EPDK AKEDAŞ’ı affetmedi! 173 milyon lira ceza
EPDK AKEDAŞ’ı affetmedi! 173 milyon lira ceza
KSÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
KSÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber