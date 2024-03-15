Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi

Programda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bem-Bir-Sen İl Başkanı Necati Kahveci: “Öncelikle Bem-Bir-Sen ailesi olarak organize ettiğimiz Emek Buluşmamıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bem-Bir-Sen ailemize bağlı Büyükşehir, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerimizde memurlarımızın daha kaliteli bir ortamda çalışmaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün de belediyelerimizi yönetmeye talip olan kıymetli siyasetçilerimizle birlikte bu noktada istişarelerde bulunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davetimize icabet eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Fırat Görgel,Onikişubat Belediye Başkan Adayımız Sayın Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız Sayın Necati Okay’a şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Memurlarımızın Sorunlarını Biliyoruz

Emek Buluşması’nda Bem-Bir-Sen üyelerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel: “Siz değerli memur kardeşlerimizin sorunları ve yaşadığı zorlukları biliyorum. İnşallah göreve geldiğimizde bu sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.