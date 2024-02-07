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Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, asrın felaketi 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyarette bulundu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, asrın felaketi 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyarette bulundu.

07 Şubat 2024 Çarşamba 11:11

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, programı kapsamında geldiği Kahramanmaraş’ta Bem-Bir-Sen Şube Başkanlığını ziyaret etti. Kahramanmaraş İl Başkanı Necati Kahveci, Başkan Yardımcıları Yaşar Kaymak Abdurrahman İslamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek depremde şehit olan üyeleri mezarı başında dualarla yâd etti. Başkan Uslu, mezarlık ziyaretinin ardından itfaiye ve zabıta memurlarıyla bir araya gelerek üyelerin sorun ve taleplerini dinledi.Yerel yönetim çalışanları için atılması gerek adımlar hakkında buradaki üyelerle birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Uslu; “Asrın felaketinde ahirete intikal eden tüm vatandaşlarımızın ve üyelerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun. Yüce rabbim her türlü afet ve musibetten milletimizi muhafaza eylesin” dedi.

Bem-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci; “Sendikamız Genel Başkanı Sayın Levent Uslu’ya asrın felaketinin birinci yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayarak acılarımıza ortak olduğu için şahsım ve üyelerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

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