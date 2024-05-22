Bem-Bir-Sen’den Başkan Görgel’e Ziyaret

Başkan Fırat Görgel, şehrin kalkınmasına, gelişmesine ve ilerlemesine yönelik tüm fikirlere açık olduğunu belirterek, sendikal çalışmaların önemine değindi.

Memur üyelerinin taleplerini Başkan Görgel ile paylaşan BEM-BİR-SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci ise, memurların sosyal denge sözleşmesindeki artıştan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Kurban Bayramı öncesi de üyelerin bir bayram müjdesini beklediklerini söyledi.

Kahveci, Başkan Görgel’e kentin gelişmesine dönük önemli çalışmaları ve üyeleri Sosyal Denge Artışıyla sevindirdiği için teşekkür etti.

Ziyarette Memur-Sen Başkanı Mehmet Çetin ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, BEM-BİR-SEN Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.