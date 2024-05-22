Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Bem-Bir-Sen’den Başkan Görgel’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat GÖRGEL, sendika üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kenti hep birlikte yöneteceklerini bildirdi.

Bem-Bir-Sen’den Başkan Görgel’e Ziyaret

Bem-Bir-Sen’den Başkan Görgel’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat GÖRGEL, sendika üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kenti hep birlikte yöneteceklerini bildirdi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:36

Başkan Fırat Görgel, şehrin kalkınmasına, gelişmesine ve ilerlemesine yönelik tüm fikirlere açık olduğunu belirterek, sendikal çalışmaların önemine değindi.

Memur üyelerinin taleplerini Başkan Görgel ile paylaşan BEM-BİR-SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci ise, memurların sosyal denge sözleşmesindeki artıştan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Kurban Bayramı öncesi de üyelerin bir bayram müjdesini beklediklerini söyledi.

Kahveci, Başkan Görgel’e kentin gelişmesine dönük önemli çalışmaları ve üyeleri Sosyal Denge Artışıyla sevindirdiği için teşekkür etti.

Ziyarette Memur-Sen Başkanı Mehmet Çetin ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, BEM-BİR-SEN Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Bem-Bir-Sen’den Başkan Görgel’e Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel kurul toplantısına katıldı!
Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel kurul toplantısına katıldı!
Mahmut Yardımcıoğlu: Tahran kasabı Reisi için milli yas ilan edilmemeliydi!
Mahmut Yardımcıoğlu: Tahran kasabı Reisi için milli yas ilan edilmemeliydi!
Safkan Arap atları kıyasıya yarıştı
Safkan Arap atları kıyasıya yarıştı
Başkan Görgel: “Dulkadiroğlu’nda yol yenilemelerimiz devam ediyor”
Başkan Görgel: “Dulkadiroğlu’nda yol yenilemelerimiz devam ediyor”
Kahramanmaraş’ta 100 çiftli düğün hazırlığı!
Kahramanmaraş’ta 100 çiftli düğün hazırlığı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber