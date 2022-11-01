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Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

Bertiz bölgesinden muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Tüm mahallelerimizde ve yerleşim yerlerimizde olduğu gibi Bertiz’de de alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bertiz’in katma değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

Bertiz bölgesinden muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Tüm mahallelerimizde ve yerleşim yerlerimizde olduğu gibi Bertiz’de de alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bertiz’in katma değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

01 Kasım 2022 Salı 14:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesinden muhtarlarla bir araya geldi. Dulkadiroğlu İlçe Başkan Yardımcısı Akif Beşen, Yönetim Kurulu Üyesi Cebrail Balıkçı ve Bekir Sarıçiçek, Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Zekeriya Yaşar ve Doğan Kalay, Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar ve Ağabeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir’in de yer aldığı heyet, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Bertiz’in Katma Değerini Artıracağız

Ziyaretleri için heyete teşekkür eden Başkan Güngör, “Mahallerimizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri noktasında muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye ve istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu’ndan gelen İlçe Başkan Yardımcısı Akif Beşen, ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlarımızı misafir ettik. Dulkadiroğlu ilçemizde ve özellikle Bertiz bölgesinde hayata geçirdiğimiz yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Tüm mahallelerimizde ve yerleşim yerlerimizde olduğu gibi Bertiz’de de alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Bertiz bölgesindeki mahallelerimize ulaşım sağlayan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterimizi 8 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bertiz’in katma değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Bertiz’den Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
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