Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 30°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı...
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir

Bil Bakalım Kazandırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği interaktif yarışma programı Bil Bakalım’da ilk haftanın kazananları belli oldu. Devam edeceği müjdesi de verilen yarışma her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilerle buluşturulacak.

Bil Bakalım Kazandırıyor

Bil Bakalım Kazandırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği interaktif yarışma programı Bil Bakalım’da ilk haftanın kazananları belli oldu. Devam edeceği müjdesi de verilen yarışma her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilerle buluşturulacak.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:45
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği interaktif yarışma programı “Bil Bakalım” beğeni topladı. Öğreterek kazandıran yarışmaya ilk haftasında binlerce öğrenci katıldı. Cuma günü ilkokul, Cumartesi günü ortaokul ve Pazar günü lise öğrencileriyle gerçekleştirilen programda genel kültürden, yaş gruplarının müfredat konularına kadar pek çok soru soruldu. Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabı ve Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilen yarışmada kıyasıya rekabet eden öğrenciler tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi hediyelerin sahibi oldu. İlk hafta yarışmalarında ödül kazanan öğrenciler ise; ilkokul yaş grubunda Yunus Emre Güvercin birinci, Ömer Naci Yiğit ikinci, Yunus Eymen Dem ise üçüncü oldu. Ortaokul yaş grubunda; Şeyma Aydın birinci, Ahmet Can Aydın ikinci ve Yeşim Bozkurt üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Lise yaş grubunda ise Elif Dutkun birinci olurken, Yaren Aydın ikinci, Kerem Kazan ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Öğrencilere Müjde: Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bil Bakalım yarışma programı binlerce öğrencimizin katılımıyla ilgiyle karşılandı. Genel kültür, milli ve manevi değerler, derslere ilişkin aktüel bilgilerin de yer aldığı yarışmamıza dair öğretmenlerin de olumlu geri dönüşlerini aldık. Öğrencilerimizle iki hafta boyunca sürdürmeyi planladığımız Bil Bakalım yarışma programları artık her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Terminalinde Çalışmalar Sürüyor
Kahramanmaraş Terminalinde Çalışmalar Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Trafik Güvenliği Sağlanıyor
Kahramanmaraş’ta Trafik Güvenliği Sağlanıyor
İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi - 3
İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi - 3
SANKO’dan astım hastalığı uyarısı
SANKO’dan astım hastalığı uyarısı
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber