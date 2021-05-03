Bil Bakalım Kazandırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği interaktif yarışma programı “Bil Bakalım” beğeni topladı. Öğreterek kazandıran yarışmaya ilk haftasında binlerce öğrenci katıldı. Cuma günü ilkokul, Cumartesi günü ortaokul ve Pazar günü lise öğrencileriyle gerçekleştirilen programda genel kültürden, yaş gruplarının müfredat konularına kadar pek çok soru soruldu. Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabı ve Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilen yarışmada kıyasıya rekabet eden öğrenciler tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi hediyelerin sahibi oldu. İlk hafta yarışmalarında ödül kazanan öğrenciler ise; ilkokul yaş grubunda Yunus Emre Güvercin birinci, Ömer Naci Yiğit ikinci, Yunus Eymen Dem ise üçüncü oldu. Ortaokul yaş grubunda; Şeyma Aydın birinci, Ahmet Can Aydın ikinci ve Yeşim Bozkurt üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Lise yaş grubunda ise Elif Dutkun birinci olurken, Yaren Aydın ikinci, Kerem Kazan ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Öğrencilere Müjde: Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bil Bakalım yarışma programı binlerce öğrencimizin katılımıyla ilgiyle karşılandı. Genel kültür, milli ve manevi değerler, derslere ilişkin aktüel bilgilerin de yer aldığı yarışmamıza dair öğretmenlerin de olumlu geri dönüşlerini aldık. Öğrencilerimizle iki hafta boyunca sürdürmeyi planladığımız Bil Bakalım yarışma programları artık her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.