Bir hayal gerçek oldu! Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. kuruldu

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden inşa etme ve kalkındırma çabaları kapsamında TUSAŞ tarafından başlatılan yatırım hamlesinde mutlu sona ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda Türkoğlu’nda açılışı yapılan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisinin ardından TUSAŞ-KMTSO ortaklığında kurulması planlanan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı ve TUSAŞ yetkilisi Necati Doğa Yazman’ın imzalarıyla resmen kuruldu.

Şirket kurulumu sonrası açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, attıkları bu imzanın şehrin değişim ve dönüşümüne olumlu katkılar sunduğunu ve şehirde büyük birsinerji oluşturduğunu belirterek, “Bu yatırım, sadece Kahramanmaraş'ın değil, bölgenin tamamının geleceği için atılmış büyük bir adımdır” dedi.

“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat depremlerinden sonra bu yatırım bizim için çok önemliydi. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve 100 yılın projeleriyle buluşturma hayalimiz vardı ve nitekim bu hayallerimiz gerçek oldu. Bugün itibariyle iş dünyamızın teveccühü ve ilgisi ile sermayesi 220 milyon doların üzerinde olan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin kurulumunu tamamladık. Bu uzun çalışma ve emeklerin sonucu gerçekleşen bir adım oldu. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde yatırımımızı yönlendirmek ve üretimsel faaliyetlere başlamak istiyoruz.

“YATIRIM ŞEHRİMİZDE OLUMLU BİR SİNERJİ OLUŞTURDU”

Savunma sanayi hamlesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta değişim ve dönüşüm yaşanıyor. 150’ye yakın tedarikçi firmamız TUSAŞ’a yan tedarikçi olma yolunda ilerliyor. MYO’larımız artık uzay ve havacılık noktasında kendi müfredatını hazırlıyor. Bu önemli yatırım şehrimizi bütünüyle olumlu etkiledi ve bir sinerji oluşturdu. Şehrimize ve yatırımcılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

21618 sicil numarasına sahip olan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin kurulumuyla birlikte yeni iş olanakları yaratılarak bölge halkının refah düzeyi artırılacak ve Kahramanmaraş, savunma sanayinde önemli bir merkez haline gelecek.