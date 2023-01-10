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Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Biz seçime hazırız”

Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kahramanmaraş Bölge Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Seçime hazırız” dedi.

Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Biz seçime hazırız”

Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Biz seçime hazırız”

Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kahramanmaraş Bölge Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç, “Seçime hazırız” dedi.

10 Ocak 2023 Salı 16:53

Bir açıklama yapan Ali Rıza Kekeç şunları söyledi;

“Sizlerden aldığımız güç ve destekle, hizmetlerimizi daha iyiye, ve daha güzele ulaştırmanın gayreti içerisinde olmaya devam ettik ve devam edeceğiz.

Kıymetli üyelerimiz; Bizim kooperatifçilik ten muradımız, kooperatiflerimize ve onların haklarının korunmasına hizmetten ibarettir.

Şunu biliyoruz ki ahlaki temeller üzerinde yükselmeyen bir yönetim, kalıcı olmayacaktır.

İnandığımız adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz. Kooperatifciliğin kirlenmesine, yolsuzlukların alıp başına gitmesine geleceğimizin hortumlanmasına, bağlı kooperatiflerin bölge birliği arasında güven bunalımlarının yaşanmamasına ve kurumlarımızın adım atmasını engelleyecek asırlık kısır çekişmelere izin vermeyeceğiz.

Kooperatiflerimiz farklı siyasal eğilimlerden büyük bir hoşgörü içinde birlikte bulunduğu ortak çıkarlar için meşru ve demokratik çizgide çaba gösterdiği bir emek ocağıdır.

Neler yaptığımızı neler yapacağımızı anlatıyoruz. Ama bu yaptıklarımızı kesinlikle yeterli görmüyoruz.

Kendimizi anlatırken haddimizi bilerek şaşmaz ölçüyüde elden bırakmıyoruz. Kendi kararlarımızı mutlak doğrular olarak kabul etmiyoruz. İnsan olduğumuzu ve hata yapma ihtimalimizi göz ardı etmiyoruz.Hakkaniyet ölçüsünü elden bırakmıyoruz ve gurura kapılmıyoruz, Sizlerin sevgisini bugün olduğu gibi yarın da kazanmak istiyor ve gök kubbe altında, hayırla yad edilmek istiyoruz.

Kendi içinde küçük tartışmalardan arınmış, barış ve istikrar misyonu olarak, etkili görevler üstlenmiş bir bölge birliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Sizlerin ortak aklı ve vicdanı olmaya çalışıyoruz. En yıkıcı eleştirilerle incitildiğimiz zaman bile metaneti elden bırakmadık. Sizlerden biri olduğumuzu bu gerçeği yönetimde bulun-duğumuz yıllar içinde hiç aklımızdan çıkarmadık. Sizlerin emanetini taşımanın ağır sorumluluğunu hiç unutmadık,ve unutmayacağız..

Bölge Birliğimiz bizim dönemimizde adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Bu kongre sizinle birlikte, Birliğimizi daha ileriye götürmeyi ilke edindik..

Sizlerden aldığımız güç ile aşamayacağımız engel yoktur. Allah utandırmasın diyor, yolumuz açık olsun, 29 ocak kafum merkezinde yapılacak olan kongremizin tüm bölgemize bağlı kooperatiflerimize, hayırlar getirmesini dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Birlik Başkanı Ali Rıza Kekeç“Biz Seçime Hazırız”
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