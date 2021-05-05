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Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinasyonunda eğitim ve istihdamı artırmak için ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz’ projesini hayata geçiriyor.

Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz

Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinasyonunda eğitim ve istihdamı artırmak için ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz’ projesini hayata geçiriyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında eğitim ve istihdamı artırmak için şehre bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) koordinasyonunda ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz’ isimli eğitim projesi başlatılıyor. Projeyle ahşap işlemesinde el becerisinin kazandırılması, üretilen ürünlerin tanıtım ve pazarlaması gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde Türk ve Suriyeli kadınlara 3 ay süreyle eğitim verilmesi ve proje sonunda mesleki yeterlilik kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından güvenilir, sağlıklı, uzun ömürlü ve çocukların el becerisini geliştirebileceği oyuncakların Büyükşehir Belediyesi tesis ve işletmeleri ile okul ve kreşlerde satışı yapılabilecek. Proje kapsamında, internet sitesi kurularak üretilen ürünlerin e-ticaret üzerinden de satışı yapılabilecek. ‘Qudra-2 Programı’nda başarılı bulunan ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz’ adlı proje kısa sürede hayata geçirilecek.

İşbirliğiyle Yeni Projeler Kazandıracağız

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal uyumun gözetilerek, üretim ve istihdamın sağlanması noktasında şehrimize önemli katkı sağlayacak olan ‘Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz’ projesini kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Projemizi destekleyerek, şehrimizin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesine önemli katkı sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’na (GIZ) teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemde de uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürerek, yeni projelerin şehrimize kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Birlikte Üretiyoruz Ve Büyüyoruz
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