Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliğine davet

Aksu Mahallesinde yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Adem Mağralı, “Toplumumuz son yıllarda o kadar çok kendi haline kaldı ki komşuluk dahil olmak üzere bir çok örf ve adetimizi unuttuk. Bu slogan çerçevesinde dostlarımın da katkısıyla bu birliktelik enerjisini yeniden Kahramanmaraş’ta meydana çıkardık. Bildiğiniz üzere sosyal etkinliklerimi istedikleri an o imkanlara ulaşamayan mahallelere ve hemşerilerimize yapmaya özen gösteriyorum.Şimdiki durağım ise Aksu Mahallesindeki hemşerilerim dostlarım olacak. Kahramanmaraş’ta Biz Birlikte Güçlüyüz Bahar Şenliği adında hem çocuklar hem de yetişkinler için hoş vakit geçirebilecekleri güzel etkinlikler planladık. Hep birlikte geleneksel oyunlarımızı oynayacağız , yerel sanatçı kardeşlerimiz şarkılarla türkülerle bizlere müzik ziyafeti verecek ve geleneksel ürünlerimizin ikramları olacak hep birlikte eğleneceğiz inşallah dedi. Katılmak isteyen bütün dostlarımızı Aksu Mahallesi Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal Tesisine bu pazar saat 16.00’da bekliyorum akşam 21.00’a kadar etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Etkinlikte; Ali Ağca, Alican Doğan, İbrahim Oflaz konserleri, Oyun Parkı, Palyaço, Geleneksel Oyunlar, Müjgan Paçacı İle Spor Şöleni ile dondurma ve geleneksel firik ikram edilecek.