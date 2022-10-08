Borsa İstanbul Doğukent Ortaokulunda Skandal Olay

Teknoloji ve Tasarım dersi Öğretmeni M. A. 7. Sınıf öğrencilerine Ders esnasında “Allah çok kibirli. 5 vakit namazın Allah’a ne faydası var? Niye namaz kılıyorsunuz? Neden tek peygamber gönderiyor? Hepiniz toprak olacaksınız. Ben ölüp kaybolmayacağım evrim geçirip tekrar dünyaya geleceğim” gibi ifadeler kullandı.

Bunun üzerine sınıfta tartışma çıktığını ifade eden öğrenciler, söylemleri kabul etmeyen 10 öğrencinin sınıfı terk ettiği belirtildi.

Konuya tepki gösteren veliler “Teknoloji ve Tasarım dersinde dinsizlik mi aşılanıyor?” diyerek itiraz etti.

“Kendi inancını öğrencilere dayatan ve müslümanların inandığı manevi değerleri aşağılayan bu öğretmen müsveddesinin çocuklarımızın dersine girmesini istemiyoruz. Kahramanmaraş’ta ve bu okulda bu kişinin görev almasını istemiyoruz” diyerek gereğinin yapılması konusunda tüm yetkilileri göreve çağırdılar.

Aynı zamanda öğrenci velilerinden olan Süper Medya İmtiyaz Sahibi, Dirilişhaber ve Yerel piyasa genel koordinatörü Ali Erkan Kiraz konunun bizzat takipçisi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili milli eğitim il ve ilçe kurumları, siyasi partiler ve valiliği göreve çağıran veliler konu ile ilgili suç duyurunda bulunacaklar