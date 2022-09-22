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Boyalı Er Meydanı Güreşlere Hazır

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Boyalı Güreş Sahasında incelemelerde bulundu. Pazar günü gerçekleştirilecek müsabakalara sahanın hazır olduğunu ifade eden Başkan Okay, “Vatandaşlarımızı bu özel müsabakaları izlemeye davet ediyorum” dedi.

Boyalı Er Meydanı Güreşlere Hazır

Boyalı Er Meydanı Güreşlere Hazır

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Boyalı Güreş Sahasında incelemelerde bulundu. Pazar günü gerçekleştirilecek müsabakalara sahanın hazır olduğunu ifade eden Başkan Okay, “Vatandaşlarımızı bu özel müsabakaları izlemeye davet ediyorum” dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:13

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ile birlikte Bertiz Boyalı Güreş Sahasında incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonunda açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgeye önemli bir spor tesisi kazandırdıklarının altını çizdi.
Başkan Okay, değerlendirme konuşmasında şunları dile getirdi: “Bölgemizin zenginliklerini ön plana çıkarma ve yaşatma adına birçok çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmalar kapsamında özellikle ata sporumuz güreşe ayrı bir önem verdik. Dereköy ve Boyalı mahallelerimizde düzenlenen turnuvalar Türkiye genelinde ses getirmektedir. Burada yapılan turnuvalar Türkiye Şampiyonaları şeklinde yapılmaktadır. Buradan hareketle bu mahallelerimize sporcularımızın ihtiyaçlarına yönelik, modern ve büyük tesisler inşa ettik. Dereköy tesisinin açılışını Türkiye Şampiyonası ile yaptık. Burada da büyük bir turnuva düzenleyerek Boyalı Güreş Er Meydanımızı hizmete sunuyoruz. Pazar günü gerçekleştirilecek olan müsabakalara 500 kulüp sporcusu, yaklaşık 200 de köy güreşçileri katılacak. Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun desteğiyle burada köy güreşçilerimize de lisans çıkarılacak. Öte yandan yabancı sporcular da burada güreş imkanı bulacaklar. Bölgemizin güreşine katkı sağlayacak bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kahramanmaraş’ımıza ve güreş severlere hayırlı ve uğurlu olsun. Pazar günü düzenlenecek olan güreşlere de tüm halkımızı içtenlikle davet ediyorum.”
CEVİZ VE ÜZÜM FESTİVALİ DE DÜZENLENECEK
Başkan Okay, güreşlerin yanı sıra Bertiz cevizi ve üzümümün tanıtımı için de bir çalışma yapılacağını aktararak şunları söyledi: “Ayrıca güreş festivalinin yanı sıra bölgemizin yöresel lezzetlerinin ön plana çıkarılacağı üzüm ve ceviz festivalini de güreşlerle birlikte düzenleyeceğiz. Bertiz bölgemiz üzümü, cevizi ve şıra ürünleriyle ön palana çıkmaktadır. Bu yönünün her platformda duyurulması adına da gereken tüm çalışmaları yapacağız.”
Başkan Okay’ın ardından konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur’da tesisin bölge için önemine değindi. Böyle güzel ve anlamlı bir tesisi Bertiz gibi güreşin kalbi olan bir bölgeye kazandırdığı için Başkan Okay’a teşekkür eden Hopur, “Burada gerçekleştirilecek bu büyük ve güzel müsabakalara tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.
Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Belediyelerin çalışmalarına dikkat çekerek, “Dulkadiroğlu’nun zenginliklerini belediye başkanımızın gayretleriyle ön plana çıkarıyoruz. Dulkadiroğlu değişiyor ve dönüşüyor. Vatandaşlarımızın daha iyi ve güzel hizmetler alması adına tüm AK kadrolar gece gündüz çalışmayı sürdürecek” şeklinde konuştu.
Bertiz Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu adına Fatih Köşker, bölgeye kazandırılan tesisten dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür eden bir konuşma yaptı.

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Boyalı Er Meydanı Güreşlere Hazır
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