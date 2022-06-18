Bu Tatilde Karne Hediyeleri Ülkü Ocakları'ndan

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş il başkanı Dursun NAR beyefendi ve beraberindeki yönetimi bugün karne alan öğrencilerimizi okullarında ziyeret etti.

Köy okullarındaki öğrencilerimizi unutmayan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, ilkokulları ziyaret ederek çocukların tatilini kutladı ve çocuklarımıza Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Türk Büyükleri Okuma Serisi" hediye etti, liseleri de ziyarette bulunan Başkan Dursun NAR ve yönetimi öğrencilerin tatilini kutlayarak "Odak2023" yazılımını gençlerimize hediye etti.