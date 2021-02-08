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Bünyamin Mutlu Demirci’den 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci 12 Şubat Kurtuluş Bayramının 101. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Bünyamin Mutlu Demirci’den 12 Şubat mesajı

Bünyamin Mutlu Demirci’den 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci 12 Şubat Kurtuluş Bayramının 101. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:39
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Demirci yaptığı açıklamada Türk milleti nesilden nesile aktarılan bu tecrübe ve birikim sayesinde var olduğumu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Tarih geçmişi olmayanın, geleceğinin de olmayacağını bize göstermiştir. Türk Milleti en zor ve çetin şartlarda dahi, nesilden nesile aktarılan bu tecrübe ve birikimimizle bağrından her zaman bir önder çıkarmayı bilmiştir. Kurtuluş savaşında da yine bu büyük millet bağrından, Büyük önderler, dehalar çıkartmış ve vatan topraklarını işgalden, milletini esaretten kurtarmıştır.

Bugün Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlamalarında, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, aziz hatırları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Bilinsin ki, bizlere bırakılan bu miras, kutsal bir emanet olarak yeni nesillere aktarılacaktır. Bu vesile ile; Tüm Kahramanmaraşlı’ların, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yıl dönümünü en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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