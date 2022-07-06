Bünyamin Mutlu Demirci’den bayram mesajı

Başkan Demirci mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu , mübarek bayramlarımızdan olan barış, kardeşlik ve bereketini tüm benliğimizle hissetmenin huzuruyla bir bayram gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, birlik ve dirliğimizi ön plana çıkaran özel günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli; hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşa bilmeliyiz.

Kurban bayramının aynı zamanda paylaşmak için önemli bir fırsat olduğunu unutmayalım. Yoksulu, evinde çorbası bulunmayanı gözeterek bu mübarek bayramı idrak etmeliyiz. Onları sevindirip gönül aleminde de bayram sevinci yaşamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin bayramının mübarek olmasını diliyorum.”

