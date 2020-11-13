Büyük devlet olma iddiası büyük bedellerle olur

35 senelik pkk ile mücadelede on binlerce can,yüz milyarlarca dolar kaybı ile güdük devlet olarak ödemedikmi.?

Türkiye bu 35 senenin en az 30 senesinde savunmadaydı ve on binlerce can ile yüz milyarlarca dolar kaybetti.!

Güdükdük,küçüktük,korkaktık,pısırıktık,evet ordumuz asker olarak büyük, silah imkanı bakımından küçüktü,bütün bunlar dışa bağımlı olduğumuzdan kaynaklanıyordu.!

Abd pkk ya helikopterle lojistik destek sağlıyordu,buna rağmen abd ye ait çekiş gücün görev süresi son defaya mahsus defalarca uzatılıyordu.! fransa ülkemizin içinde bize her hakareti savuruyordu,fransa cumhurbaşkanı mittarantın karısı güney dogumuzu yol hanı yapmıştı, avrupanın ukala yöneticileri gözümüzün içine bakarak bizi aşağılıyor pkk yı göklere çıkarıyorlardı.

gıkımız çıkmıyordu,abd li ve avrupalı ülkemizin basınına sahipti istediği gibi algı operasyonu yaparak,iktidar oluşturup iktidar yıkıyordu, şanlı ordumuzun şanlı komutanları göbekten onlara bağlı idi(natoda eğitim alan her askerimiz başımıza Nato türk olup çıkıyorlardı ha bire darbe tehditleri savuruyorlardı) bütün bu olanlara el mahküm siyasetçilerimizin bunlara engin hoş görüsü vardı.!

HERŞEY SURİYENİN İÇ KARIŞIKLIĞI İLE DEĞİŞTİ.!

Türkiye suriyenin iç karışıklığı ile level atladı.!

Abd suriyenin iç karışıklığını ve türkiyenin üstünde bulunan 4 milyon suriyelinin ağır yükümlüğünü fırsat bilerek,kuzey ırakta barzaniyeye özerklik ilan ettirdi, türkiye göz yumar sanılıyordu,çünkü onlara göre türkiyenin enerjisini suriye ve suriyeli mülteciler boşaltmıştı,tam tersi oldu, türkiye ankara anlaşması kartını öne sürerek musul bölgesi benim olur ve derhal musul bölgesine girerim dedi (musul ,kerkük,süleymaniye,erbili kapsar musul bölgesi) amerikanın ırak oyunu çökmüştü.!

Bu defa halep ve türkmen dağını bombalayan ruslar türkiyenin sinir uçlarını test etti,bir taraftan abd kobani olayları için pkk yı devreye soktu,bunlarda ters tepti.!

amerika hoyratça türkiye sınırlarında pkk ya destek verdi rusyada halep ve idliple bastırdı türkiye önce fıratın dogusunda,abd ve pkk ya bastırıp püskürttü,ardına idlipde rusyayı perişan etti.

Türkiyenin enerjisinin tüketilmesi için dogu akdeniz sorunu icat edildi tam bu sırada libya anlaşması ile bu oyun bertaraf edildi.!

Türkiye hepsi ilede milli yerli silahları ve binlerce yıllık devlet tecrübesi ile altından kalkıyordu abd şaşkın ruslar şaşkın,avrupalı şaşkın.!

Abd ve rusya ya ikinizlede başa çıkacak gücüm ve iradem var dedi.!

bu sefer dağlık karabağ ile denediler yine hüsrana uğradılar çünkü türkiye dik duruyordu.!

ekonomik saldırılarlada bir şey yapamıyorlardı çünkü türk milletinin çoğu şu bilinci biliyorlardı zenginlik güzel fakirlik kötü fakat vatansızlık daha kötü, suriyeliler gibi olmama adına yerelde dönen fırıldaklığa aldırmıyordu.!

Türkiye şimdi pkk ile çok sorunu kalmadı,çünkü pkk felç oldu,suriyelilerle yaşamaya alıştık,içte ki hainlere aldırmıyoruz.!

çünkü türkiye artık amerika,rusya hatta bonus olarak avrupayı hepsi ile baş etmenin yolunu bulmuştu.!

Türkiyenin bir tek nükler silahı yok.!

belkide var kimbilir,bilenlerde açıklamaz zaten.!

Küçük devletken on binlerce can kaybı yüz milyarlarca dolar kaybı.!

şimdi süper güç olma iddiamızda abd ye,rusya ya, avrupaya bedel ödetiyoruz bedeli de bire on ödetiyoruz.!

BÜTÜN BUNLAR GÜÇLÜ SİYASİ İRADE İLE OLUR.!