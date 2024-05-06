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Büyükşehir, Afşin ve Elbistan’da Ulaşımı İyileştiriyor

Büyükşehir Belediyesi; Afşin’de Atatürk Caddesi, Elbistan’da ise Gariplik Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla tamir ederek arterlerin ulaşım standardını iyileştirdi.

Büyükşehir, Afşin ve Elbistan’da Ulaşımı İyileştiriyor

Büyükşehir, Afşin ve Elbistan’da Ulaşımı İyileştiriyor

Büyükşehir Belediyesi; Afşin’de Atatürk Caddesi, Elbistan’da ise Gariplik Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla tamir ederek arterlerin ulaşım standardını iyileştirdi.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:35

Şehir merkezi,ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ve Elbistan’da başlattığı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca Afşin’in en işlek arterlerinden Atatürk Caddesi, Elbistan’da ise Gariplik Caddesi’nde deforme olan alanlar sıcak asfalt ile tamir ediliyor.

Deforme olan kısımların sıcak asfaltla onarılmasıyla arterlerde ulaşım konfor ve güvenliği sağlanıyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; şehrin kuzey ilçelerinden olan Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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BüyükşehirAfşin Ve Elbistan’da Ulaşımı İyileştiriyor
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