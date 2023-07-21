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Büyükşehir, Afşin’de Kırsal Mahallelerin Yollarını Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de Esence – Çardak ve Hurman – Berçenek grup yollarında bakım ve onarım çalışmalarını tamamlarken, Mehre Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yolda yenileme uygulamalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, Afşin’de Kırsal Mahallelerin Yollarını Yeniliyor

Büyükşehir, Afşin’de Kırsal Mahallelerin Yollarını Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de Esence – Çardak ve Hurman – Berçenek grup yollarında bakım ve onarım çalışmalarını tamamlarken, Mehre Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yolda yenileme uygulamalarını sürdürüyor.

21 Temmuz 2023 Cuma 09:23

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin’in çeşitli noktalarında yol bakım ve onarım uygulamalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca Esence – Çardak ve Hurman – Berçenek grup yollarında asfalt tamiri tamamlanırken Mehre Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yolda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Arterlerde deforme olan kısımlar asfaltla yenilenirken yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği ve yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirildiği belirtildi.

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BüyükşehirAfşin’de Kırsal Mahallelerin Yollarını Yeniliyor
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