Büyükşehir Belediyesi’den 23 Bin Öğrenciye Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehirde akademik başarının artırılması, merkezi sınavlarda il geneli başarı düzeyinin yükseltilmesi ve öğrenci akademik gelişimin ilkokuldan başlanarak süreç odaklı bir yaklaşımla izlenebilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 4. sınıflara yönelik il geneli İzleme ve Değerlendirme Sınavları ve Anket Uygulaması başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak şehir genelinde resmi ve özel toplamda 422 kurumda 23 bin öğrencinin katılımıyla eşzamanlı izleme ve değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarına dair hazırlanan kapsamlı raporlar da eğitim öğretimden sorumlu tüm paydaşlara ulaştırılarak tespit edilen öğrenme kayıplarının telafisine yönelik eylem planları hazırlanacak.

23 Bin Öğrenci Katılım Sağladı

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen İzleme Değerlendirme Sınavları ve Anket Uygulaması’na ilişkin Dulkadiroğlu Sultan Bayazıt İlkokulu’nda tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanması ve desteklenmesi noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize çevrimiçi ve yüz yüze deneme sınavları yapıyoruz. Bugün de 4. sınıf öğrencilerimize yönelik bir izleme ve değerlendirme sınavı gerçekleştiriyoruz. 23 bin öğrencimiz bu sınava katılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle eğitime yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Öğrencilerimize Katkı Sağlıyor

Yapılan deneme sınavlarının öğrencilere çok büyük katkı sağladığını belirten Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, “Öğrencilerimiz bir üst öğrenime geçmek için sınavlara tabi tutuluyor. Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de çevrimiçi ve yüz yüze deneme sınavlarıyla öğrencilerimize çok büyük katkı sağlıyor. Bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akademik Gelişimlerini Takip Ediyoruz

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü, “Şehir genelinde 422 okulumuzda eşzamanlı olarak 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla izleme değerlendirme sınavı düzenliyoruz. Sınav sonucunda çalışmaların verimliliğinin tespiti noktasında öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize de anketler düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla şehrimizde birçok çalışma yürütüyoruz. Bu yıl 4. sınıflara 7 tane çevrimiçi deneme ve 2 tane izleme değerlendirme sınavı yaparak öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip edeceğiz. Ayrıca bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz sınav heyecanını da atıyor. Sınavlara katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.