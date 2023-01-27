Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir tanesi de Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Büğlek Caddesi oldu. Arterde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip kısımda sıcak asfalt uygulamalarına başlandı. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Büğlek Caddesi’nin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.