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Büyükşehir'den Afiş açıklaması

Şehrin ana arterindeki bilboarda asılan afişle başlayan ve sosyal medya ile birlikte bazı yayın sitelerindeki haberlerden sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir basın açıklaması yayımladı.

Büyükşehir'den Afiş açıklaması

Büyükşehir'den Afiş açıklaması

Şehrin ana arterindeki bilboarda asılan afişle başlayan ve sosyal medya ile birlikte bazı yayın sitelerindeki haberlerden sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir basın açıklaması yayımladı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:58
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Açıklamada;

Algı Yapalım Derken Komik Duruma Düşmek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ile Tapu Kavşağı arasında başlatılan yenileme çalışmaları ile ilgili asılsız bir iddia gündeme geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yaklaşık 8 kilometrelik arterin 4 kilometrelik ilk etabında başlatılan çalışmalar için kullanılan “Binevler Caddesi Altyapısıyla Yenileniyor” sloganı üzerinden algı yapılamaya çalışıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Hanefi Mahçiçek Bulvarı gibi isimlerin yer aldığı ve şehrin Binevler Bölgesi’ne bağlanan bulvarlar için kullanılan sloganda Alparslan Türkeş Bulvarı’nın isim değişikliği yapılmış gibi lanse edilmesi şaşkınlık yarattı.

Tüm Kahramanmaraşlıların Binevler yolu olarak bildiği ve mevcut bulvarların adında da herhangi bir değişiklik yapılmadığı ortadayken böyle algı haberlerini kimlerin çıkardığı merak konusu oldu.

Afiş asılan her caddenin ismi değişmiş mi oluyor?

Kaldı ki bu çalışma, Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok bölgede açık hava reklam alanlarına asıldı. Örneği Trabzon Caddesi’ne de asılan bu afiş ile Trabzon Caddesi, Binevler Caddesi’ne mi dönüştürülmüş oldu.

Meclis Kararı Gerekiyor

Bununla birlikte cadde ve bulvarlarda isim değişikliği yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisinde. Böyle bir çalışma yapmak için meclisin onayı gerekiyor. Son duruma bakıldığında da mecliste alınan böyle bir karar bulunmaması yapılan bu algı haberini de boşa düşürüyor.

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Büyükşehirden Afiş Açıklaması
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