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Büyükşehir ekipleri teyakkuzda, yollar açık

Kent kırsalındaki yoğun yağışlar sonrası teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, 210 araç ve 250 personelle yolları açık tutmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla üç haftada yaklaşık 200 kapalı arterde yeniden trafik akışı sağlandı.

Büyükşehir ekipleri teyakkuzda, yollar açık

Büyükşehir ekipleri teyakkuzda, yollar açık

Kent kırsalındaki yoğun yağışlar sonrası teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, 210 araç ve 250 personelle yolları açık tutmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla üç haftada yaklaşık 200 kapalı arterde yeniden trafik akışı sağlandı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:21
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına maruz kalan kentin yüksek kesimlerinde kış çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla toplamda 11 ilçesi bulunan kentte trafik akışına aksaklıkların önüne geçiliyor. Son olarak, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte bulunan Göksun, Andırın, Nurhak, Elbistan, Çağlayancerit, Onikişubat ve Dulkadiroğlu kırsalında gerçekleştirilen çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açılırken, ekipler son üç haftada yaklaşık 200 kapalı yolda trafik akışını yeniden sağladı.

Buzlanma Riskine Karşı Nöbetteler

Şehrin merkezinde ise yaklaşık 20 noktada mobilize ekipler buzlanma riskine karşı nöbet tutuyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan arterler arasından, Boğaziçi, Doğukent, Karamanlı, Üngüt, Abdulhamit gibi işlek caddelerde gece saatlerinde başlayan tuzlama çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yapılan açıklamada, an itibariyle kentte kapalı yolun bulunmadığı bilgisi aktarılırken, sürücülere aksamaların yaşanmaması adına kış lastiği kullanılması noktasında uyarıda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Ekipleri TeyakkuzdaYollar Açık
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