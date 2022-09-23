Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için açacak
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için...
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet...
Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor
Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor
Göksun’da Mahallelerin Ulaşım Standardı Artıyor
Göksun’da Mahallelerin Ulaşım Standardı Artıyor

Büyükşehir Ekipleri Trafikte Güvenlik İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin trafik akışını güvenli hale getirmek için trafik işaretçileri, sinyalizasyon, kasis, levha ve yol çizgi çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Ekipler yıl içinde, 11 ilçede 9 bin 400 noktada uyarıcı levhaları yeniledi, yaklaşık 200 bin metrekare yol çizgi ve yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Ekipleri Trafikte Güvenlik İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Ekipleri Trafikte Güvenlik İçin 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin trafik akışını güvenli hale getirmek için trafik işaretçileri, sinyalizasyon, kasis, levha ve yol çizgi çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Ekipler yıl içinde, 11 ilçede 9 bin 400 noktada uyarıcı levhaları yeniledi, yaklaşık 200 bin metrekare yol çizgi ve yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

23 Eylül 2022 Cuma 17:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya ve araç güvenliğini artırmak için hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler kentin 11 ilçesinde arterlerde trafik işaretçileri, levhaları, yaya geçitleri, kasisleri yeniliyor. Sinyalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışması için gece gündüz sahada olan ekipler, trafikte güvenlik aksamalarına geçit vermiyor. UKOME kararları doğrultusunda yıl içinde 6 yeni kavşakta sinyalizasyon sistemleri aktif hale getirilirken, 4 kavşakta da sistemleri yeniledi.

9 Bin 400 Noktada Çalışma Gerçekleşti

Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan 11 ilçedeki tüm arterlerin yönlendirici işaret ve çizgileri de ekiplerce yenileniyor. Yaya geçitleri, yol çizgileri gibi uyarıcı işaretler yıl içinde yaklaşık 200 bin metrekarelik boya uygulamasıyla yenilendi. 9 bin 400 noktada ise yönlendirici ve uyarıcı trafik levhası çalışması gerçekleştirildi.

Güvenli Trafik, Bilinçli Sürücü

Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte güvenliğin sağlanması için tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız. Özellikle okul bölgeleri, yaya geçitleri gibi hassas alanlarda işaretçilerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şehrimizin trafiği bilinçli vatandaşlarımız ve sürücülerimizle daha güvenli. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 23.09.2022 19:09
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Ekipleri Trafikte Güvenlik İçin 7/24 Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sefer Aycan ‘Her geldiğimizde Türkoğlu’nun farklı bir güzelliğini görüyoruz’
Sefer Aycan ‘Her geldiğimizde Türkoğlu’nun farklı bir güzelliğini görüyoruz’
Ölmez, “Merkez bankası’nı yöneten iktidar ısrarla uçuruma koşuyor”
Ölmez, “Merkez bankası’nı yöneten iktidar ısrarla uçuruma koşuyor”
KSÜ Rektörü Yasım'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri
KSÜ Rektörü Yasım'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri
Başkan Okay Bertiz Boyalı güreşlerine tüm güreş severleri davet etti!
Başkan Okay Bertiz Boyalı güreşlerine tüm güreş severleri davet etti!
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş’ta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber