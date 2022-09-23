Büyükşehir Ekipleri Trafikte Güvenlik İçin 7/24 Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya ve araç güvenliğini artırmak için hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler kentin 11 ilçesinde arterlerde trafik işaretçileri, levhaları, yaya geçitleri, kasisleri yeniliyor. Sinyalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışması için gece gündüz sahada olan ekipler, trafikte güvenlik aksamalarına geçit vermiyor. UKOME kararları doğrultusunda yıl içinde 6 yeni kavşakta sinyalizasyon sistemleri aktif hale getirilirken, 4 kavşakta da sistemleri yeniledi.

9 Bin 400 Noktada Çalışma Gerçekleşti

Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan 11 ilçedeki tüm arterlerin yönlendirici işaret ve çizgileri de ekiplerce yenileniyor. Yaya geçitleri, yol çizgileri gibi uyarıcı işaretler yıl içinde yaklaşık 200 bin metrekarelik boya uygulamasıyla yenilendi. 9 bin 400 noktada ise yönlendirici ve uyarıcı trafik levhası çalışması gerçekleştirildi.

Güvenli Trafik, Bilinçli Sürücü

Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte güvenliğin sağlanması için tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız. Özellikle okul bölgeleri, yaya geçitleri gibi hassas alanlarda işaretçilerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şehrimizin trafiği bilinçli vatandaşlarımız ve sürücülerimizle daha güvenli. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.