Büyükşehir Etnospor Festivali’nde

Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarından yöresel lezzetlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı kültür çadırını ziyaret edenler arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 5. Etnospor Kültür Festivali’nde yerini aldı. 9 – 12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalde katılımcılar yöresel lezzetlerini, kültürünü ve el sanatlarını misafirlere tanıtma imkânı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi de Kahramanmaraş’ı hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak ve şehrin değerlerini göstermek için festivalde Kültür Çadırı kurdu. Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin, geleneksel el sanatlarının, gelenek ve göreneklerini yansıtan eserlerin yer aldığı çadır, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu. Misafirlere ikram edilen Maraş Dondurması yoğun ilgi gördü. Kahramanmaraşlı güreşçiler de festivalde sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan alkış aldı. Festivalde kurulan kültür çadırını ziyaret edenler arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.