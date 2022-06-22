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Büyükşehir Ilıca’da yeni yol çalışmasına başladı!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli turizm noktalarından olan Ilıca ve bölgedeki mahallelere ulaşım sağlayan 7 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Ilıca’da yeni yol çalışmasına başladı!

Büyükşehir Ilıca’da yeni yol çalışmasına başladı!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli turizm noktalarından olan Ilıca ve bölgedeki mahallelere ulaşım sağlayan 7 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 09:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarını daha ulaşılabilir hale getirmek için ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık turizminin uğrak noktalarından olan Onikişubat Ilıca Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arteri yenileyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeye ulaşım sağlayan yeni bir arter kazandırıyor ve mevcut arterlerde de iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler bölgede kazı, dolgu ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 7 kilometre uzunluğundaki yeni çevre yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla Ilıca ve bölgedeki mahallelerin ulaşım konforu artırılacak.

Mahallelerimiz Artık Daha Ulaşılabilir

Ilıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemize ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arter geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenerek mahalle sakinleri ve misafirlerimizin hizmetine sunulmuştu. Bu çalışma sayesinde mahallemizin çok büyük bir ihtiyacı giderildi. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ilıca’ya ve bölgedeki diğer mahallelere ulaşım sağlayan toplamda 7 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla mahallelerimiz daha ulaşılabilir hale geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Büyükşehir Ilıca’da Yeni Yol çalışmasına Başladı!
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