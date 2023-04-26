Büyükşehir Kuzey İlçelerde Hasarlı Yolları Onarıyor

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine, barınmadan sosyal yardımlara tüm alanlarda faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım standardını artırmak için de arterlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta yürütülen çalışmalarla, ilçelerde ve kırsal mahallelerde deforme olan arterler tamir edilerek ulaşımda konfor ve güvenlik tesis ediliyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla yollarda deforme olan kısımlar yenilenerek trafikte meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.