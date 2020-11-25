Büyükşehir Nurhak’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde güzergahlardaki eksiklikleri bir bir gideren ekipler Nurhak’ta çalışmalara başladı. İlçenin Değirmenkaya, Pınarbaşı ve Tatlar Mahallelerinde toplam 5 kilometrelik yol asfaltla buluşturulacak. Konu ile ilgili olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

5 Kilometrelik Asfalt

Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak program dahilinde ilçelerimizde asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda Nurhak’ta çalışmalara başladık. İlçemizin Değirmenkaya ve Pınarbaşı Mahallelerinde 3 bin 500 metrelik güzergahı asfaltladık. Tatlar Mahallemizde, bin 500 metrelik arterde çalışmalarımız sürüyor. Toplamda yaklaşık 7 bin ton asfalt kullanarak 5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirmiş olacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.