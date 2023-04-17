Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor

Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine ve ilçelere AFAD, kamu kurum ve kuruluşları ve kardeş belediyeler tarafından inşa edilen geçici konaklama merkezlerinde de alt ve üstyapı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi’ne kurulan konteyner kentte yürütülen asfalt çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 154 aileye ev sahipliği yapacak geçici barınma merkezinde alt ve üstyapısı tamamlanan alanlara depremzedeler taşınmaya başladı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçici barınma merkezinde asfalt imalatı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.