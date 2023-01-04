Büyükşehir Ocak Kültür Sanat Etkinliklerini Açıkladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini yeni yılda da vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Ocak ayı boyunca tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere onlarca etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, 6 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Türkülerle Muhabbet konseriyle start alacak. 10 Ocak tarihinde Salı günü ise Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi MerkeziTürk Sanat Müziği Korosu, birbirinden değerli parçaları müzikseverler için seslendirecek. 20 Ocak Cuma günü de saat 19.00’da sanatçı Deniz Gürdal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Ocak ayı konserleri, 31 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ses sanatçısı İsmail Altunsaray’ın katılımıyla düzenlenecek programla son bulacak.

Çocuklar Eğlenceye Doyacak

Ocak ayı boyunca çocuklara yönelik çeşitli tiyatro gösterileri de sahne alacak. 8 Ocak Pazar günü Minik Boldi ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. 15 Ocak Pazar günü ise Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minikler için perdelerini açacak. Çocukların çok sevdiği Kaptan Pengu ve Arkadaşları gösterisi de 21 Ocak Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak. 22 Ocak Pazar günü de Maysa ve Bulut gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. 26 ve 27 Ocak günlerinde de birbirinden güzel etkinlikler çocukları bekliyor olacak. 26 Ocak Perşembe günü Adım Empati, 27 Ocak Cuma günü ise Huysuz Kaptan Deniz Altında adlı tiyatro gösterisi minikler için perdelerini açacak. Ocak ayının son çocuk oyunu ise Oyuncaklar Diyarı olacak. 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek gösteri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Birbirinden Güzel 2 Gösteri Tiyatroseverlerle Buluşacak

Ocak ayında 2 adet de yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Her Aşk Biraz Komiktir adlı tiyatro gösterisi 12 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. 28 Ocak Cumartesi günü ise Sersem Kocanın Kurnaz Karısı gösterisi sahne alacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gösteri saat 19.00’da başlayacak.

Berdücesi, Yitiksöz ve Evelahir Söyleşileri

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Berdücesi, Yitiksöz ve Evelahir Söyleşileri de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde edebiyatseverlerle buluşacak. 16 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek Berdücesi Söyleşileri’ninkonuğu Yazar Canan Olpak Koç olacak. 21 Ocak Cumartesi günü ise saat 19.00’da Yazar Yunus Develi’nin katılımıyla Yitiksöz Söyleşileri etkinliği düzenlenecek. 28 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da düzenlenecek Evelahir Söyleşileri’nde Prof. Dr. Halime Yücel, edebiyatseverlerle buluşacak.

Hece Dergisi Editörleri Edebiyatseverlere Seslenecek

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 13 Ocak Cuma günü Hece Dergisi – Edebiyat Dergiciliğinde Bir Çizgi konulu Dergi Buluşması programı gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da düzenlenecek etkinlikte; Hece Dergisi sahibi Ömer Faruk Ergezen, Yayın Kurulu üyeleri Atıf Bedir, İbrahim Demirci ve Faruk Uysal ile editörler Ali Karaçalı, Ali Ulvi Temel, Eyyüp Akyüz, Hatice Bildirici ile Özlem Güner okurlara seslenecek.

Usta Kalemler ve Alanında Uzman Konuklar

Ocak ayı boyunca usta kalemler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla birbirinden değerli konferanslar da Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 14 Ocak Cumartesi günü Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla Adetlerle Değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi temalı konferans düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak. 19 Ocak Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek olan Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler? temalı etkinliğin konuşmacıları ise Karikatürist Hasan Kaçan ve Oyuncu Kadir Çöpdemir olacak. 25 Ocak Çarşamba günü ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar konferansı düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinlik takviminehttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/01/03/ocak-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimiadresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.