Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında alt ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürürken bir yandan da meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarına da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında günlük rutin olarak dezenfeksiyon ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İbadethane, lavabolar ve duş alanları da sık sık temizlenerek ve dezenfekte edilerek ortak kullanım alanlarında hijyen sağlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının günlük rutin olarak devam edeceği belirtildi.