Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik...
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin Yanında!
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...

Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında günlük temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir, Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında günlük temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

09 Mayıs 2023 Salı 19:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında alt ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürürken bir yandan da meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarına da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında günlük rutin olarak dezenfeksiyon ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. İbadethane, lavabolar ve duş alanları da sık sık temizlenerek ve dezenfekte edilerek ortak kullanım alanlarında hijyen sağlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının günlük rutin olarak devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirOrtak Kullanım Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Şehrimiz savunma sanayi alanında ilerleme kat edecek’
Başkan Güngör, ‘Şehrimiz savunma sanayi alanında ilerleme kat edecek’
Erdoğan Siyasi Yaşam Mücadelesinden Çekinmiyor
Erdoğan Siyasi Yaşam Mücadelesinden Çekinmiyor
Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”
Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”
Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”
Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”
Ahmet Çabukel, ‘Milletimizin hem vekili hem avukatı olacağım’
Ahmet Çabukel, ‘Milletimizin hem vekili hem avukatı olacağım’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber