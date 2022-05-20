Büyükşehir Şehre Yeni Projeler Kazandırmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde şehre yeni projeler kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Danimarka Mülteci Konseyi ile yapılan anlaşma doğrultusunda BRIDGES – 3 Projesi iş birliği protokolü imzalandı. Yine Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile yapılan anlaşma doğrultusunda Destek Personeli Programı protokolü imzalandı.

Yapılan anlaşmalara ilişkin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Danimarka Mülteci Konseyi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde iki yeni projeyi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında şehrimizde istihdam alanlarında ve istihdam edilen personel sayısında artış sağlanacak. Şehrimizi ulusal ve uluslararası platformlarda ileriye taşımak için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.