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Büyükşehir, Trafikte Güvenlik İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde trafikte yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak için trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir, Trafikte Güvenlik İçin Sahada

Büyükşehir, Trafikte Güvenlik İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde trafikte yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak için trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını kesintisiz sürdürüyor.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:30

Araç ve yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artırmak için şehir genelinde ulaşım atağı başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,yol yenileme ve asfalt uygulamalarının yanı sıra deforme olduğu için ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını da kesintisiz sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla; bulvar, cadde, sokak, kavşak ve grup yollarında trafik kazası ve hava olayları dolayısıyla deforme olan levha ve uyarıcı işaretler yenilenirken, sinyalizasyon sistemlerinin de tamiri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekipler tarafından gerekli görülen noktalara kauçuk kasisler kazandırılırken, silinen yol çizgileri ve yaya geçitleri tekrar boyanıyor ve asfaltı yenilenen arterlerde yol çizgi çalışmaları yapılıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada;trafikte yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi noktasında çalışmaların durmaksızın devam ettiği belirtildi.

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BüyükşehirTrafikte Güvenlik İçin Sahada
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