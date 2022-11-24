Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Expo 2023'te Yerini Alacak

Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projede sona gelmenin haklı gururuyla anlatıyor.

Mahçiçek, bu kez ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş’in yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ile EXPO 2023 Sergi Alanı’nda bir araya geldi.

Burada misafirlerine EXPO 2023 Sergi Alanı’nda gelinen son noktayı anlatarak, Büyükşehir ile ilçe belediyelerine tahsis edilen alanları yerinde gösteren Başkan Mahçiçek, yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Gezide kendilerine tahsis edilen alanda incelemelerde bulunarak Başkan Mahçiçek’ten bilgiler alan davetliler ise geliştirdikleri projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirtti.

“Kahramanmaraş’ta hep birlikte bir dünya projesini beraberce gerçekleştireceğiz”

İstişareler sonrası misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, topyekûn Kahramanmaraş olarak EXPO 2023’e muhteşem şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Bugün Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 Sergi Alanı çalışmalarının dışında ülke ve şehir bahçelerinin olduğu noktada stant kuracak Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin kıymetli belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Başkanlarımıza stant kurmaları için tahsis ettiğimiz alanları gösterdik. Çalışmalarına bir an evvel başlamaları için hem proje üstünde hem de alanlarda istişarelerde bulunduk. Başkanlarımız da inşallah süratle kuracakları bahçelerin yapımına başlayacaklar. Dolayısıyla bugünkü toplantımızı bir koordinasyon toplantısı olarak gördük. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla Kahramanmaraş’ta hep birlikte bir dünya projesini beraberce gerçekleştireceğiz. Toplantımıza katılan Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri ve ilçelerimizin belediye başkanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“EXPO 2023’de Dulkadiroğlu’muzu tanıtacak bir bahçe kuracağız”

Toplantıya katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise EXPO 2023 Sergi Alanı’nda son aşamaya gelindiğini gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı, “EXPO 2023 Sergi Alanımızda artık son rötuşların yapıldığını gördük. İnşallah Nisan ayında açılışı gerçekleştirilerek faaliyete başlayacak. Kahramanmaraş’ımızın, bölgemizin, ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı sunacak bir proje diye düşünüyorum. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak da alanımızda yerimiz tespit edilmiş, inşallah kısa zaman içerisinde Dulkadiroğlu’muzu tanıtacak bir bahçe kuracağız. Neticesinde de EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımıza çok şey katacak diye düşünüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

“EXPO 2023 ilelebet Kahramanmaraş ileriye götürecek bir proje”

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ı ilelebet ileriye götürecek önemli bir proje olduğunu dile getirdi. Başkan Okumuş, “Hanefi Mahçiçek, her zaman söylüyorum Devlet Planlama Teşkilatı’ndan gelen bir belediye başkanı olarak şehrimize muhteşem bir eser bırakıyor. Nisan ayında açılışını bizzat Cumhurbaşkanımızın yapacağı EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak. Dehşet bir proje olduğunu gördüm. EXPO alanında Türkoğlu Belediyemize tahsis edeceği yeri görme imkanı bulduk. Nisan ayına kadar inşallah Türkoğlu ilçemizin yerini yapacağız. Güzel bir proje, ilelebet Kahramanmaraş ileriye götürecek bir proje. Hanefi Mahçiçek başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Elbistan Belediyesi olarak EXPO 2023’de yerimizi alacağız”

EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a çok yakıştığını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Burası sadece EXPO için düzenlenmiş bir alan gibi görünmüyor, bir yaşam alanı olarak planlanmış. EXPO’dan sonrası için de kendi içerisindeki sistemi iyi kurgulanmış. Sürekli ihtiyaç hissettirecek, yaşam alanları ve turizme destek olabilecek önemli bir destinasyon olarak önümüzde duruyor. Başkanımızı tebrik ederim. Kahramanmaraş’ımız ve Onikişubat’ımız için çok güzel bir planlama. Biz de Elbistan Belediyesi olarak yerimizi alacağız, şehrimizin ve ilçemizin tanıtımına ilişkin çalışmaların gereğini yapacağız” açıklamalarında bulundu.

“Kahramanmaraş açısından çok güzel bir tanıtım fırsatı olacak”

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a büyük bir değer kazandıracağını belirterek, şunları söyledi; “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kahramanmaraş’a büyük bir değer kazandıracak önemli bir alan EXPO. Tüm dünyanın dikkatini çekecek, milyonların ziyaret edeceği bir alan. Daha önce gezme imkanım olmuştu, genel durumunu ve bize ayrılan yerleri konuştuk. Birkaç ay öncesinde proje çalışmalarına başlamıştık, sabırsızlıkla yerlerinin teslim edilmesini bekliyorduk. Yerimizi gördük, Nisan ayına hazır bir şekilde ilçemizi tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak şekilde standımızı kuracağız. Buraya gelecek insanlar Kahramanmaraş’ın bir parçası olan Afşin’i bütünüyle görecekler. İnşallah Kahramanmaraş açısından çok güzel bir tanıtım fırsatı olacak. Özellikle Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum.”

“Pazarcık Belediyesi olarak EXPO 2023’de bahçe oluşturacağız”

EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuracak önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise şu şekilde konuştu; “Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ve ekibinin kahramanlar diyarı Maraş’ımızın sesini dünyaya duyuracak EXPO 2023 alanını inceledik. Başkanımıza nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de inşallah Pazarcık Belediyesi olarak EXPO 2023’de bahçe oluşturacağız. Bizlere ilçemizi tanıtma fırsatı verdiği için de teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş, şehrimizin gururu olacak. Burayı görünce çok heyecanlandım. Teşekkür ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla burayı açacağız. Gurur duydum, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Program Başkan Mahçiçek’in davetlilerinin sorularını yanıtlamasıyla devam ederken, alan gezisinin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi.