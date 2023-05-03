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Büyükşehir Yollarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için şehir genelinde arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir Yollarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Yollarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için şehir genelinde arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:14

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan barınmaya, sosyal yardımdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için trafikte aksamalara neden olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen arterlerde bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca şehir merkezi ve ilçelerde arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir edilerek trafikte meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor ve yerleşim yerlerinin ulaşım standardı artırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının gelişmesi ve güçlendirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Büyükşehir Yollarda Çalışmalarını Sürdürüyor
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