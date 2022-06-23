Büyükşehir’den Andırın’a yeni köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım yatırımları kapsamında Andırın Kızık Mahallesi’nde bulunan, darlığı sebebiyle trafikte aksamalara neden olan ve ekonomik ömrünü dolduran köprünün yerine 9 metre uzunluğunda ve genişliğinde daha modern, standardı yüksek yeni bir köprü inşa edilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından yeni köprünün temeli atılacak.

Grup Yolu Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında Andırın’da Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 6,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda da genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından arterde gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışmasıyla da mahallelerin ulaşım standardı artırılacak.

Ulaşım Sorunumuz Büyükşehir’le Çözülüyor

Kızık Mahalle Muhtarı Hamdi Arslantaş, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Osmaniye başta olmak üzere şehirlerarası ulaşımda sıkça kullanılan ve bölgedeki pek çok mahalleye ulaşım sağlayan arter üzerinde bulunan köprümüz ekonomik ömrünü doldurmuş ve ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Ayrıca çok dar olduğu için köprü üzerinde sık sık trafik kazası da meydana gelebiliyordu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da yatırım programına alınarak köprünün yenilenmesi talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de derhal mevcut köprüyü yıkarak yeni köprünün inşasına başladı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli’yi birbirine bağlayan 6,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını da tamamlamak üzere. İnşallah kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmalarına da başlanacak. Mahallelerimizin ulaşım sorunu Büyükşehir’le çözülüyor. Hayrettin Güngör Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.