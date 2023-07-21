Büyükşehir’den Asfalt Atağı

Şehir genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı içerisinde şehir merkezinin en işlek arterlerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı. Alparslan Türkeş Bulvarı, Dr. Sait Bulvarı, 14059. Sokak ve Mustafa Or Caddesi’nin yanı sıra Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi baştan uca yenilenerek sürücülerin hizmetine sunuldu.

Asfalt, yol çizgi, levhalandırma, sinyalizasyon sistemi ve trafik işaretçileriyle baştan uca yenilenen arterler sürücülerin beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir genelinde arterlerin ulaşım konforunun artırılması noktasında yol yenileme çalışmalarının peyderpey devam ettiği belirtildi.