Büyükşehir’den Bayramda Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Toplamda 33 hat ve 135 araçla şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz toplu taşıma seferini hizmete aldığını duyurdu.

21 Nisan Cuma günü seferlerine başlayacak ve bayram süresince hizmet verecek olan 49 numaralı hat ile vatandaşlara Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi - Derepazarı – Şelale – Eski İtfaiye – Sanayi – Gaziantep Yolu – Kapıçam Mezarlığı güzergâhında toplu taşıma hizmeti sunulacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı istikametinde hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.