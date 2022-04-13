Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar ve gençler için birbirinden heyecanlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Kurulacak Salon Sirki’nde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Etkinlikler 15.30 ve 21.30 olmak üzere iki seansta gerçekleştirilecek.

Birbirinden Eğlenceli Gösteriler

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Salon Sirki kurulacak. Etkinliğimizde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Saat 15.30 ve 21.30’da başlamak üzere iki seansta gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.