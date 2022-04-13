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Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Pazartesi günü çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kurulacak sirkte sihirbazlık gösterileri, ateş şovlar ve birbirinden heyecanlı gösteriler sahnelenecek.

Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Pazartesi günü çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kurulacak sirkte sihirbazlık gösterileri, ateş şovlar ve birbirinden heyecanlı gösteriler sahnelenecek.

13 Nisan 2022 Çarşamba 16:19
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar ve gençler için birbirinden heyecanlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Kurulacak Salon Sirki’nde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Etkinlikler 15.30 ve 21.30 olmak üzere iki seansta gerçekleştirilecek.

Birbirinden Eğlenceli Gösteriler

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “18 Nisan Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Salon Sirki kurulacak. Etkinliğimizde Jonglör, Sihirbaz, Aşuk ile Maşuk, Karagöz – Hacivat, Nasreddin Hoca, Keloğlan, tek tekerlekli bisiklet show, piton yılanı ve daha birçok gösteri yer alacak. Saat 15.30 ve 21.30’da başlamak üzere iki seansta gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.

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Büyükşehir’den çocuklar Için Sirk!
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