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Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…

Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’ni öğrencilerle buluşturdu. Gerçekleştirilen söyleşilerde konuşan Yurtkölesi, başarılarla dolu hayat hikayesini anlattı.

Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…

Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…

Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’ni öğrencilerle buluşturdu. Gerçekleştirilen söyleşilerde konuşan Yurtkölesi, başarılarla dolu hayat hikayesini anlattı.

13 Mayıs 2022 Cuma 17:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenliyor. Etkinlikler kapsamında şehre gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda okulları ziyaret etti, Kültür Park’ta öğrencilerle buluştu. Yurtkölesi, gerçekleştirilen söyleşilerde engellerle başa çıkmanın yollarından başarısının sırlarına kadar pek çok hayat hikâyesini anlattı. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de etkinlikte sergiledikleri müzik dinletisiyle katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi, kendi hayatını anlattığı Hayatın Sefa’sı adlı kitabını da okurlar için imzaladı. Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Sefa Yurtkölesi, “Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe bizleri davet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturmak adına düzenlenen bu etkinliklerin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Farkındalık Oluşturmaya Çalışıyoruz

Kültür Park Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına kıymetli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, öğrencilerimizle bir araya geldi. Kendi hayatında yaşadığı zorlukları ve başarılarla dolu sporculuk hayatından bahsetti. En önemlisi de engelinin hayatındaki hiçbir faaliyete engel olmadığını, sıradan bir bireyin yaptığı her şeyi yapabildiğini öğrencilerimize anlattı. Bu etkinlikte bizlerle olan ve anlattıklarıyla büyük bir farkındalık oluşturan milli yüzücümüz Sefa Yurtkölesi’ne teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:48
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Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…
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