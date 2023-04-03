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Büyükşehir’den Esnafa Prefabrik Çarşı

Büyükşehir Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi’nde esnafa geçici çarşı inşa ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “24 iş yerinden oluşan çarşımızda dükkânlarımızın her biri 30 metrekare. Kurulumu kısa süre içerisinde tamamlayıp faaliyete başlayacağız” dedi.

Büyükşehir’den Esnafa Prefabrik Çarşı

Büyükşehir’den Esnafa Prefabrik Çarşı

Büyükşehir Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi’nde esnafa geçici çarşı inşa ettiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “24 iş yerinden oluşan çarşımızda dükkânlarımızın her biri 30 metrekare. Kurulumu kısa süre içerisinde tamamlayıp faaliyete başlayacağız” dedi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:56

Şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetleri sürdürmesi noktasında ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’ndeki Kuzey Park’a 24 iş yerinden oluşan geçici esnaf çarşısı inşa ediyor. Bölgede altyapı imalatları tamamlanırken her biri 30 metrekare olacak prefabrik iş yerlerinin kurulumu tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ticari faaliyetlerin başlaması hedefleniyor.

Şehrimizi İhya ve İnşa Edeceğiz

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için valiliklerimiz ve belediyelerimizin destekleriyle geçici çarşı kurulumlarımız sürüyor. Tamamlanan 24 çarşımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Kuzey Park’a 24 iş yerinden oluşan prefabrik çarşı inşa ediyoruz. Dükkanlarımız 30 metrekare olacak. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak iş yerlerimizi hizmete hazır hale getireceğiz. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz. El birliğiyle şehrimizi ihya ve inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Esnafa Prefabrik Çarşı
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