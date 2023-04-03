Büyükşehir’den Esnafa Prefabrik Çarşı

Şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetleri sürdürmesi noktasında ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’ndeki Kuzey Park’a 24 iş yerinden oluşan geçici esnaf çarşısı inşa ediyor. Bölgede altyapı imalatları tamamlanırken her biri 30 metrekare olacak prefabrik iş yerlerinin kurulumu tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ticari faaliyetlerin başlaması hedefleniyor.

Şehrimizi İhya ve İnşa Edeceğiz

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için valiliklerimiz ve belediyelerimizin destekleriyle geçici çarşı kurulumlarımız sürüyor. Tamamlanan 24 çarşımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Kuzey Park’a 24 iş yerinden oluşan prefabrik çarşı inşa ediyoruz. Dükkanlarımız 30 metrekare olacak. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak iş yerlerimizi hizmete hazır hale getireceğiz. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz. El birliğiyle şehrimizi ihya ve inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.