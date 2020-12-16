Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a 250 Bin Tl Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşspor’a 250 Bin TL’lik destek sağladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan teşekkür mesajında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız yaşanılan pandemi kısıtlılıklarında camiamızın da yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kulübümüze 250 Bin TL’lik destek sağlanmıştır. Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.