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Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a 250 Bin Tl Destek

Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kulübe 250 Bin TL’lik destek sağladığını açıkladı.

Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a 250 Bin Tl Destek

Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a 250 Bin Tl Destek

Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kulübe 250 Bin TL’lik destek sağladığını açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraşspor’a 250 Bin TL’lik destek sağladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan teşekkür mesajında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız yaşanılan pandemi kısıtlılıklarında camiamızın da yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kulübümüze 250 Bin TL’lik destek sağlanmıştır. Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:27
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