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Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Barınma Merkezi 5’inci etapta asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Prefabrik ev kurulumu ve asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması

Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Barınma Merkezi 5’inci etapta asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Prefabrik ev kurulumu ve asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

31 Mart 2023 Cuma 15:04

Şehrin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında temizlikten ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezlerinde de altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şehre inşa edilen en büyük geçici barınma merkezlerinden Karacasu Konteyner Kent’te de etaplar halinde sürdürülen çalışmalarla zemini hazırlanan bölgelerde yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor. 396 prefabrik evin yer aldığı 5’inci etapta da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Büyük bir hızla devam eden prefabrik ev kurulumu ve asfalt imalatının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Karacasu Geçici Barınma Merkezi’nde 5’inci etabın da depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
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