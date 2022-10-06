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Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın Karahüyük Mahallesi’ne deforme olduğu için kullanılamaz hale gelen eski köprü yerine 2 Milyon TL’lik yatırımla daha modern ve standardı yüksek yeni köprü kazandırıyor.

Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!

Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın Karahüyük Mahallesi’ne deforme olduğu için kullanılamaz hale gelen eski köprü yerine 2 Milyon TL’lik yatırımla daha modern ve standardı yüksek yeni köprü kazandırıyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 14:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan ilçesinin kırsal mahallelerinden Karahüyük oldu. Hurman Çayı üzerinde bulunan, tarım alanlarına ulaşım sağlayan, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş 50 yıllık köprü yıkılarak yerine 24 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip daha modern ve standardı yüksek köprü inşa ediliyor. 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen köprüde ayakların demir bağlama ve betonarme uygulamaları hızla sürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni köprünün hizmete alınması hedefleniyor.

Muhtar Ünal’dan Hizmet Teşekkürü

2 Milyon TL’lik yatırımla mahalleye kazandırılan yeni köprünün önemine değinen muhtar Mehmet Ünal, “Hurman Çayı üzerinde bulunan ve 50 yıldır mahallemize hizmet eden köprümüz tarım alanlarına ulaşım sağlayan güzergâh üzerinde yer alıyordu. Dolayısıyla çiftçilerimizin çok sık kullandığı bir köprüydü. Ancak Hurman Çayı’nın zaman zaman coşması nedeniyle büyük hasar gördü ve çöktü. Artık kullanılamaz hale gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’den mahallemize yeni köprü yapılmasını talep ettik. Sağ olsun başkanımız da ekiplere talimat verdi ve mahallemizdeki harabe köprü yıkılarak yerine daha modern ve kullanışlı yeni köprü inşa ediliyor. Hayrettin Güngör Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!
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